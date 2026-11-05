Francia se prepara para la noche tras la movilización de 600.000 personas en la huelga general

Francia, 5 de noviembre de 2026. Entre 600.000 y 1,5 millones de personas, según Gobierno y sindicatos, han recorrido este jueves las calles de las principales ciudades de Francia durante la huelga general que, por ahora, culmina semanas de protestas y disturbios que han elevado la tensión social en el país a niveles nunca vistos esta década. La combinación de las movilizaciones de estudiantes con la reaparición del movimiento de los 'chalecos amarillos' para denunciar el coste de la vida y exigir la dimisión del presidente Emmanuel Macron, se ha saldado con una espiral de protestas y violencia hasta concluir con el parón nacional de este jueves, convocado por los sindicatos en defensa del poder adquisitivo. El uso y difusión de los brutos remitidos conllevará obligatoriamente el pixelado de las caras de los agentes de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como los menores. Igualmente se deberá pixelar a los testigos en juicios y a los acusados no condenados por sentencia firme que no sean personas públicas, según la normativa estatal. Europa Press no se hace responsable de un uso distinto al aquí indicado. Asimismo, en caso de que los vídeos o algún fragmento de estos sean publicados en canales de Youtube u otras plataformas similares, Europa Press no se hace responsable de las medidas o reclamaciones que terceros pudieran llevar a cabo en función de los derechos de autor o propiedad intelectual de las imágenes. (Fuente: Révolution Permanente / Gouvernement)