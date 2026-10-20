Frente Amplio no se sorprende de una alianza PP-Vox para el Senado

Madrid, 20 de octubre de 2026. El diputados de Sumar Alberto Ibáñez ha asegurado este martes que no le sorprende que el PP y Vox estén intentando algún pacto para lograr una amplía mayoría en el Senado, que podría consistir en la retirada de candidatos en algunas circunscripciones para unificar votos. Ibáñez considera que, con esta alianza, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "se quita la careta" y "deja claro" que gobernará con Vox, mientras que Sidi cree que los populares actúan desde una posición de "miedo" a perder su mayoría en la Cámara Alta. (Fuente: Congreso)