Gabilondo ve adecuado que se considere el cierre perimetral de Madrid

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha indicado que la propuesta del vicepresidente regional, Ignacio Aguado, de optar por el cierre perimetral de Madrid, no le parece mal pero piensa que es algo que debe confirmarlo antes en la reunión del Grupo Covid y en la del Consejo de Gobierno para que acuerden las medidas que deben adoptar. "No me parece inadecuado considerar esto. Me parece adecuado que lo están haciendo en otras comunidades con datos mejores. A ver si va a pasar que cierren todas las comunidades menos la de Madrid", ha defendido, al tiempo que ha pedido "certezas y certidumbres" y decisiones que "no generen confusión" y se expliquen "pronto".(Fuente: Asamblea de Madrid)