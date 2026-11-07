Gamarra recrimina que el PSOE blinde el bonus de la dirección de Adif

Bilbao, 7 de noviembre de 2026. La vicesecretaria nacional del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha recriminado la "falta de empatía que están demostrando en las últimas horas el PSOE" con la sociedad, ya que, "después de que se haya producido el accidente de Urda, ha dedicado su tiempo a blindar el bonus del comité de dirección de Adif, en vez de blindar la seguridad ferroviaria" Por ello, Gamarra ha calificado de "sinvergüenzas" a los socialistas durante la clausura de la mesa redonda 'Propuestas para los jóvenes' de las Nuevas Generaciones del PP, celebrada este sábado en Vitoria-Gasteiz. (Fuente: PP)