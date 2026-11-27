Sevilla, 27 de noviembre de 2026. El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha asegurado este viernes en el mitin de cierre de la campaña del 29N en el Fuerte de Isla Mágica, en Sevilla, que "el andalucismo parará al fascismo este domingo", consiguiendo que sea un día "histórico" con la irrupción de Adelante Andalucía en el Congreso de los Diputados. "Este domingo nacerá un nuevo 4 de diciembre", ha concluido su intervención García ante 3.000 personas --según las cifras de la organización-- que han gritado en varias ocasiones "sí, sí, sí, nos vamos a Madrid" y "aquí estamos los garrapateros", en alusión a las palabras de la presidenta del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. (Fuente: Adelante Andalucía)