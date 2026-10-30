García-Page admite que los fallecidos en el accidente pueden aumentar y Puente rechaza dimitir

Urda (Toledo) / Madrid, 30 de octubre de 2026. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha asegurado este viernes que aunque el número de fallecidos se mantiene en 69, podría sobrepasar los 70, pues quedan restos por identificar. Asimismo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este viernes que el Ejecutivo no se limitará a investigar las causas del accidente sino que va a "ofrecer soluciones" para restaurar la "confianza quebrada" del sistema de alta velocidad en España, mientras que el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha rechazado dimitir.