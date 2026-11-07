Garriga (Vox) acusa al PSOE de gastarse en "mordidas" el dinero de las mejoras ferroviarias

Barcelona, 7 de noviembre de 2026. El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha acusado este sábado al PSOE de gastarse el dinero del mantenimiento y la mejora del sistema ferroviario en "colocar a sus amigos, en colocar a las amantes y en llevarse 'mordidas". "Pedro, te vamos a mandar a casa el próximo 29 de noviembre para que los españoles de una puñetera vez vean políticos que se dedican a gestionar de verdad lo público", ha asegurado en referencia al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un acto de campaña en el barrio del Carmel de Barcelona. (Fuente: Vox)