Sevilla, 17 de noviembre de 2026. El vicepresidente segundo de la Junta y líder de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha considerado este martes que "todavía no hay nada ganado" de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, para las que ha subrayado el objetivo de su partido de "echar" al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, de la Presidencia del Gobierno, al tiempo que ha cargado contra Adelante Andalucía, formación que por primera vez se presenta a unas elecciones generales con listas en las ocho provincias andaluzas, y de la que ha sostenido que es "exactamente lo mismo que Bildu y que Esquerra" Republicana de Cataluña (ERC).