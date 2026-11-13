El Gobierno da el "primer paso" para la subida de las pensiones de 2027

Madrid, 13 de noviembre de 2026. El Consejo de Ministros ha dado este viernes el "primer paso" para revalorizar las pensiones en 2027 y garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas mediante la aprobación de un acuerdo para tramitar de manera urgente el Real Decreto de Mantenimiento del Poder Adquisitivo de las Pensiones. Así lo ha anunciado la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario de este viernes, donde ha explicado que, al igual que se ha hecho en los últimos años, este procedimiento "arranca la maquinaria" para llevar a cabo dicha revalorización. (Fuente: La Moncloa)