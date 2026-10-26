El Gobierno declarará este martes la zona catastrófica por la dana Adam

Valencia, 26 de octubre de 2026. El vicepresidente y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha anunciado que el Consejo de Ministros aprobará este martes la declaración de los municipios golpeados por la dana Adam como 'gravemente afectados', un "primer paso que habilita la llegada de las ayudas" del Gobierno y que permitirá "ir acelerando" la respuesta a los damnificados. Así lo ha avanzado tras visitar los municipios valencianos de Gandia y Oliva, donde también ha detallado que el Consorcio de Compensación de Seguros "a partir de los próximos días" incorporará un refuerzo de plantilla de 150 peritos adicionales para "poder llegar allí donde se les llame".