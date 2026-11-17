Madrid, 17 de noviembre de 2026. España destinará este año 45 millones de euros al Fondo de Adaptación, al Fondo de Respuesta ante Pérdidas y Daños y al Sistema Mundial Integrado de Observación de la Tierra de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), según ha anunciado este martes en la Cumbre del Clima (COP31) de Antalya (Turquía) la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen. En su discurso, la vicepresidenta ha reclamado hojas de ruta claras para abandonar progresivamente los combustibles fósiles y ha defendido alcanzar una electrificación mundial de al menos el 35% en 2035 mediante energías renovables. Asimismo, ha señalado que España seguirá impulsando la resiliencia y los sistemas de alerta temprana. (Fuente: MITECO)