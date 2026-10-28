Gobierno entrega el listado de más de 160.000 afectados por suspensión de voto a ley de nietos

Madrid, 28 de octubre de 2026. El Gobierno ha entregado al Tribunal Supremo el listado de los 163.355 nacionalizados españoles mediante la llamada 'ley de nietos' que no podrían votar en las próximas elecciones generales si no acreditan que son descendientes de exiliados, tal y como solicitó el alto tribunal el pasado viernes. Así lo han comunicado fuentes del Ejecutivo, que han añadido que la entrega se ha producido dentro del plazo, que ha vencido a las 15.00 horas de este miércoles. (Fuente: Europa Press / La Moncloa)