El Gobierno respalda a Marlaska, aunque le desagraden las cargas policiales

Madrid, 13 de noviembre de 2026. El Gobierno ha reiterado su respaldo al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aunque reconoce que le "desagradan" las imágenes de cargas policiales registradas durante la jornada de huelga general en distintas ciudades españolas, y ha pedido esperar a los resultados de la investigación encargada por el departamento. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y Portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, ha respondido en estos términos al ser preguntada por las peticiones de dimisión de Marlaska que han realizado el grueso de los partidos con representación parlamentaria, incluido Sumar, su socio de Gobierno. (Fuente: La Moncloa)