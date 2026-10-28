El Gobierno señala al centro de control en el accidente de Urda, que deja al menos 68 muertos

Urda, 28 de octubre de 2026. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha elevado la cifra de fallecidos en el accidente ferroviario de Urda hasta los 68 en el cómputo oficial. Por su parte, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha tildado de "inexplicable" la decisión que ha tomado el centro de control de Adif en Atocha de ordenar la reanudación de la marcha del AVE de Renfe, cuando el sistema arrojaba un aviso rojo que avisaba de que el tren de Iryo de delante estaba ocupando la vía. (Fuente: Europa Press/Adif/Guardia Civil)