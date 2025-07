El secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez Correa, ha asegurado que existe margen para el diálogo y la colaboración con las comunidades autónomas para determinar el reparto de menores migrantes, si bien ha advertido de que no es creíble que algunas autonomías hayan alegado no poder acoger al no disponen de las plazas necesarias, ya que todavía no han puesto encima de la mesa los números que demuestren que no son capaces de hacerlo.