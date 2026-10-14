Un gran mural floral digital representa la red de apoyo para los pacientes con cáncer de mama

Madrid, 14 de octubre de 2026. Este gran mural floral digital que preside la Plaza de Callao busca sensibilizar sobre el cáncer de mama y recaudar fondos para apoyar la atención psicológica de pacientes y familiares. La obra, que crecerá con cada aportación del público, forma parte de una nueva edición de Reflejo de un Compromiso, una iniciativa de Solán de Cabras y la Asociación Española Contra el Cáncer. En esta edición, se ha recurrido al lenguaje universal de las flores de la mano de la artista Lulu Figueroa para representar esa red de apoyo necesaria durante la enfermedad. Muchos rostros conocidos son los que han apoyado una iniciativa que ofrece un gran altavoz urbano para dar visibilidad a la causa. Del 17 al 19 de octubre, quienes se acerquen a los Cines Callao podrán realizar una donación y sumar simbólicamente una flor a este gran mural digital. Cada aportación contribuirá a los servicios de atención psicológica de la Asociación Española Contra el Cáncer.