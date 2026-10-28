Guardia Civil pide a familiares de víctimas de Urda que acudan a las oficinas habilitadas

Madrid, 28 de octubre de 2026. La Guardia Civil ha habilitado diferentes oficinas para que acudan los familiares de primer grado de las víctimas del accidente ferroviario de Urda, con el objetivo prioritario de identificar a las personas desaparecidas y tomar muestras de ADN. Las dependencias están ubicadas en las zonas de la Guardia Civil en Madrid (calle Batalla del Salado 32) y de Andalucía (avenida de la Borbolla 8, Sevilla) y las Comandancias de Córdoba (entrada por Avenida de los Mozaharabes) y de Toledo (avenida Barber 42). (Fuente: Guardia Civil)