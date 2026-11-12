Guardiola afirma que las cooperativas son "una manera de entender Extremadura" y pide igualdad

Don Benito (Badajoz), 12 de noviembre de 2026. La presidenta de la Junta, María Guardiola, ha señalado que para su gobierno las cooperativas agroalimentarias no son "un sector más", sino "una manera de entender Extremadura" porque, además de incrementar sus resultados empresariales y el de los agricultores que las conforman, también están manteniendo la población en el mundo rural. "Cuando una cooperativa crece no solo está creciendo su cuenta de resultados que ya es importante, es que están haciendo crecer a pueblos enteros", ha señalado la presidenta extremeña, durante su intervención en el acto con motivo del 25º Aniversario de Tomates del Guadiana Sociedad Cooperativa, en Don Benito.