Hereu critica que Vox quiere utilizar el área metropolitana de Barcelona: "Están de paso"

Barcelona, 16 de noviembre de 2026. El ministro de Industria y candidato del PSC a las elecciones generales por Barcelona, Jordi Hereu, ha criticado que Vox y su líder, Santiago Abascal, se hayan querido aprovechar del área metropolitana de Barcelona, tras el acto que celebró este domingo el partido en Cornellà de Llobregat, y ha avisado: "Están de paso". Lo ha dicho en declaraiones a los medios este lunes tras visitar el museo de arte urbano BesArt, en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), en el parque fluvial del Besòs, junto a las alcaldesas de Santa Coloma y de Sant Adrià de Besòs, las socialistas Mireia González y Filo Cañete, y la número 4 de la candidatura, Belinda Morillo. (Fuente: PSC)