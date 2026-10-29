Hermana de uno de los desaparecidos: "Hay picos de esperanza y picos que te vienes abajo"

Toledo, 29 de octubre de 2026. Esther San Emeterio Freire, hermana de Pepe, uno de los pasajeros desaparecidos en el accidente de tren de Urda (Toledo), ha admitido este jueves que, mientras esperan noticias sobre sus familiares en la Casa de Ejercicios 'El buen pastor' de Toledo, "hay picos de esperanza absoluta y picos que te vienes abajo". En declaraciones a los medios en la puerta de la Casa de Ejercicios, donde se alojan unas cien personas afectadas, San Emeterio ha confirmado que dentro "hay muchísimos psicólogos" y "muchísima gente colaborando".