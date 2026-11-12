El Hierro duplica su capacidad de acogida de menores migrantes, con más de 250 en la isla

Santa Cruz De Tenerife, 12 de noviembre de 2026. El Hierro cuenta en la actualidad con más de 250 menores migrantes ante el repunte migratorio, una cifra que "duplica" la capacidad de la isla. El Gobierno canario está a la espera de poder derivarlos a Tenerife y aliviar la presión en la isla, según ha informado este jueves la consejera de Bienestar Candelaria Delgado. "No podemos seguir teniéndolos allí", ha señalado Delgado ante los medios, a quienes ha avanzado que esperan contar la próxima semana con la reapertura de un nuevo centro de acogida de menores en Tenerife, en La Laguna, que cuenta con una capacidad de hasta 500 plazas y que se irá utilizando en "función de la necesidad". (Fuente: ACFIPRESS ACFIPRESS/ Europa Press)