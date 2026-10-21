El Hospital de Bellvitge trasplanta el "primer" riñón de Europa con un robot de única incisión

Barcelona, 21 de octubre de 2026.
El Hospital de Bellvitge de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) realizó el pasado septiembre el "primer" trasplante renal de Europa de donante vivo hecho con cirugía robótica de una única incisión, y desde entonces ha tenido éxito en otros 3 trasplantes con la misma técnica. Así lo han anunciado en una rueda de prensa este miércoles, junto a la primera paciente que se benefició del trasplante, los responsables médicos del hospital, que han explicado que la nueva técnica con el robot 'uniport' permite implantar el robot con una única incisión de 7 centímetros, algo que hasta ahora solo se había hecho en Cleveland (Estados Unidos).