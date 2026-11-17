Sevilla, 17 de noviembre de 2026.
El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha anunciado este martes que el Hospital Virgen del Rocío cuenta con la primera consulta multidisciplinar de la enfermedad rara Ataxia Telangiectasia --también llamada síndrome de Louis-Bar, es una enfermedad genética rara, hereditaria y degenerativa que afecta al sistema nervioso, al sistema inmunitario y a otros órganosde-- en Andalucía, que convierte a este centro hispalense en un referente para la atención de esta enfermedad en el sur de España.