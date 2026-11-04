Huawei celebra su 25 aniversario en España

Madrid, 4 de noviembre de 2026. Huawei cumple 25 años en España. Un cuarto de siglo en el que la compañía ha acompañado la evolución tecnológica del país y ha participado en algunas de las principales etapas de transformación digital de las últimas décadas. Un tiempo en el que la compañía ha pasado de una actividad centrada inicialmente en las infraestructuras de telecomunicaciones a incorporar nuevas áreas de actividad. Dos décadas en las que Huawei ha fomentado diferentes iniciativas para que la digitalización genere oportunidades para las personas. Una compañía que se ha consolidado como un referente tecnológico del país donde genera más de 10.000 puestos de trabajo entre empleo directo e indirecto.