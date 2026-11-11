La huelga general toma las calles de toda España en una jornada de protestas y tensión policial

Madrid, 11 de noviembre de 2026. Cargas policiales, empujones y decenas de detenidos. La huelga general ha dejado una jornada de tensión en distintos puntos de España. En Madrid, las imágenes más destacadas se han producido en plena Gran Vía, donde los manifestantes han cortado la circulación al grito de 'Hoy no se consume'. La Policía ha intervenido para desalojar la calzada, con cargas y empujones. La huelga, convocada en defensa del derecho a la vivienda, mejores salarios y servicios públicos, se ha calificado por los sindicatos como "un éxito" y ha recorrido de norte a sur las principales ciudades españolas.