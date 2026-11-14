IA desarrollada en la UPV contrasta las promesas electorales con la actividad en el Congreso

Valencia, 14 de noviembre de 2026. Comprobar si los partidos políticos hacen lo que prometen durante las campañas electorales es el objetivo de la herramienta de inteligencia artificial que ha desarrollado un equipo de investigadores de la Universitat Politècnica de València (UPV-VRAIN, Instituto Universitario Valenciano de Investigación en Inteligencia) y que es capaz de comparar los compromisos recogidos en los programas electorales con las iniciativas posteriores de los representantes políticos. "Consideramos que el programa electoral y las promesas electorales son un pacto entre el ciudadano y el político y creemos que debe ser coherente con el programa electoral que han redactado antes y lo que proponen en el Parlamento", ha explicado una de las investigadoras que ha liderado este estudio Amalia Pons sobre las motivaciones de este trabajo.