La IA transformará la sanidad, pero las habilidades humanas serán más determinantes

Madrid, 7 de octubre de 2026. La inteligencia artificial, el envejecimiento de la población y la creciente complejidad de las necesidades de salud están ya obligando a transformar la formación y el ejercicio de los profesionales sanitarios. Esta ha sido una de las principales conclusiones de la jornada “Horizonte 2035. Competencias que marcarán el futuro de las nuevas generaciones de profesionales sanitarios”, celebrada en el marco de R-Conecta. En el encuentro organizado por los centros de San Juan de Dios en Madrid se ha defendido que la transformación de la sanidad solo será efectiva si se incorpora al paciente en la toma de decisiones. La jornada ha contado también con el testimonio de dos personas con ELA, Mar y Miguel, a quienes les está afectando directamente este cambio de modelo. En Horizonte 2035 todos han coincido en que en esta transición el componente humano y la innovación tecnológica deben ir de la mano. Los expertos han señalado en que el futuro pasa por combinar innovación tecnológica, pensamiento crítico y una atención cada vez más centrada en las personas.