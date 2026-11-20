Valencia, 20 de noviembre de 2026. El número 2 de Compromís-Front Valencià al Congreso por Valencia, Alberto Ibáñez, ha opinado que Feijóo estuvo "desaforado" en el cara a cara mientras Sánchez fue "incapaz" de defender la postura que le exige el electorado progresista. "Sinceramente, acabe durmiéndome --ha confesado--, no me sentí interpelado en ningún momento". Ibáñez ha afirmado que Sánchez fue "incapaz de defender lo que ha dicho en campaña" en materia de vivienda, además de reprochar que la solución de ambos sea la construcción: "Si alguien cree que el problema de la gente que no puede comprar una vivienda o alquilarla es construir para vivir en pisos de un millón de euros, no se ha enterado absolutamente de nada".