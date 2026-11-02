Identificadas todas las personas fallecidas en el accidente ferroviario de Urda

Toledo, 2 de noviembre de 2026. Las labores para la identificación de las personas fallecidas en el accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo), que se están realizando de manera continua desde el pasado miércoles en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo y Ciudad Real, han permitido identificar ya a la totalidad de las 69 personas fallecidas, según el Centro Integrado de Datos (CID) constituido tras la activación del Protocolo nacional de actuación Médico-forense y de Policía Científica en sucesos con víctimas múltiples. (Fuente: Guardia Civil/UME/Europa Press)