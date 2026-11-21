Barcelona, 21 de noviembre de 2026. El presidente de la Generalitat y primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha alertado de que un eventual gobierno del PP en coalición con Vox acabará "vaciando el autogobierno de Catalunya", por las propuestas de los de Santiago Abascal en lengua y seguridad. Lo ha dicho en un mitin del partido este sábado en Lleida, junto al candidato socialista por Barcelona, Jordi Hereu; la cabeza de lista por Lleida, Cristina Morón, y el alcalde de la ciudad, el socialista Fèlix Larrosa, en el primer acto de campaña del PSC celebra fuera de la provincia de Barcelona. (Fuente: PSC)