Impotencia entre los usuarios de la alta velocidad ante los retrasos causados por un incendio

Barcelona, 13 de octubre de 2026. Centenares de usuarios de la alta velocidad han visto cómo sus trenes están sufriendo demoras desde primera hora de este martes por un incendio en la cabina de cola de un AVE que realizaba el lunes por la tarde el trayecto Madrid Puerta de Atocha-Almudena Grandes-Figueres (Girona). La circulación entre Madrid y Barcelona está comenzando a recuperarse de manera progresiva pero los afectados lamentan la falta de información y las largas colas en la estación de Barcelona-Sants.