Formentor, 23 de noviembre de 2026. Sigue avanzando sin control el incendio declarado en Formentor, en la isla de Mallorca. Las llamas mantienen en alerta a los equipos de emergencia en Mallorca, que han trabajado durante toda la noche para intentar frenar el avance del fuego. El incendio se declaró este domingo, pasadas las ocho y media de la tarde, en el cabo de Formentor, en Pollença, y este lunes las tareas continúan. Un operativo que se enfrenta, además, a unas condiciones complicadas: el viento, con rachas de hasta 60 kilómetros por hora, puede avivar las llamas y dificultar los trabajos. (Fuente: Europa Press, Consell de Mallorca y Cedidas)