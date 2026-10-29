La industria de las bebidas refrescantes aporta más de 11.800 millones de euros a la economía

Madrid, 29 de octubre de 2026. La industria de las bebidas refrescantes continúa creciendo en España. En 2025, sus ventas superaron los 4.960 millones de euros, un 3,1% más que el año anterior. Y su contribución va más allá: la actividad del sector genera 11.810 millones de euros a la economía española, en toda su cadena de valor, lo que representa más del 0,7% del PIB español. Estas son algunas de las conclusiones del informe "La relevancia socioeconómica del sector de las bebidas refrescantes en España", elaborado por la consultora financiera Afi para la Asociación de Bebidas Refrescantes y que se ha presentado en su encuentro anual, en Madrid. El impacto de esta industria se extiende a toda la economía española. Su actividad contribuye a sostener más de 211.500 empleos a través de toda su cadena de valor y tiene un importante efecto tractor sobre sectores como la hostelería, la distribución y el transporte. Los datos muestran la solidez del sector y confirman su arraigo territorial, ya que más del 90% de las bebidas que se consumen en España, se elaboran en el país. Con 145 centros de actividad en 109 municipios de todas las comunidades autónomas, las bebidas refrescantes son también una industria profundamente arraigada en el territorio. El informe revela que los municipios donde está presente el sector registran mejores indicadores económicos, demográficos y socioculturales que la media nacional. Por ejemplo, su crecimiento poblacional es superior al del resto de España, también la renta de los hogares y los espacios disponibles para el ocio, la cultura y la hostelería. Contribución económica, social y desarrollo local, el sector de las bebidas refrescantes en España impulsar la economía y vertebra el país. Una industria con más de 200 años de historia en España, que combina crecimiento económico, generación de empleo y una estrecha vinculación con el territorio. De esta manera, la contribución del sector de las bebidas refrescantes muestra que es una industria local que impulsa la actividad económica y participa en el desarrollo de los municipios españoles. (Fuente: Jordi Dominguez Gris)