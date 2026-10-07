ING inaugura su nueva oficina para impulsar una nueva etapa de crecimiento en España

Madrid, 7 de octubre de 2026. La nueva 'flagship' de ING en la Plaza de Colón representa un nuevo paso en la evolución del banco en España. El espacio integra capacidades digitales, asesoramiento especializado y nuevas experiencias para acompañar a sus clientes en las distintas etapas de su vida financiera. La nueva oficina va a prestar servicio a clientes particulares, de banca privada, empresas y grandes corporaciones, reflejando la ampliación de capacidades del banco en el país. Diseñada para combinar tecnología y asesoramiento especializado, la oficina va a integrar una propuesta artística para convertirse en un concepto que va más allá de la actividad bancaria tradicional.