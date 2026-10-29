Ingeniero de Caminos apunta a errores humanos de varias personas en accidente de Urda

Madrid, 29 de octubre de 2026. El presidente del Comité de Edificación y de Infraestructuras del Instituto de Ingeniería e ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, José María Pérez Revenga, ha señalado que el accidente ferroviario de Urda (Toledo) pudo estar relacionado con los "errores humanos" posteriores al fallo técnico en el sistema de señalización y, entre ellos, la orden de reanudar la marcha a velocidad normal, que considera "incorrecta". No obstante, ha subrayado que será la investigación la que determine las causas del siniestro.