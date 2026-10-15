Un instituto de Vitoria exige frenar el desahucio de tres de sus alumnos y de su familia

Vitoria, 15 de octubre de 2026. La comunidad educativa del IES Miguel de Unamuno de Vitoria se ha movilizado para denunciar públicamente el inminente desahucio de una familia con seis menores a cargo, tres de ellos alumnos del propio instituto, programado para el próximo 23 de octubre. La profesora y tutora en el centro, Marisa Rodríguez, ha ejercido de portavoz de la concentración -que ha reunido a profesorado y alumnado- para alertar de la "situación de vulnerabilidad extrema" a la que se enfrentan los jóvenes y sus dos progenitores si finalmente se ejecuta el lanzamiento y se quedan en la calle.