Los institutos forenses de C-LM han recibido ya los 69 cuerpos y han practicado 48 autopsias

Madrid, 30 de octubre de 2026. Los equipos forenses trabajan contrarreloj para identificar a las víctimas del accidente ferroviario de Urda, en Toledo. El balance provisional se mantiene en 69 fallecidos. Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, el Instituto de Medicina Legal de Toledo ha recibido los 69 cuerpos y ya ha practicado 48 autopsias. A estas labores se suma el trabajo de los profesionales forenses de Ciudad Real. (Fuente: Guardia Civil/ UME/ Europa Press)