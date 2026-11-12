La inteligencia artificial y la imagen avanzada, claves para la cardiología intervencionista

Madrid, 12 de noviembre de 2026. En cardiología intervencionista, cada procedimiento requiere reunir y valorar información de distintas fuentes. En el CSC 2026, Philips presenta soluciones para ayudar a los equipos clínicos tanto en intervenciones estructurales como coronarias. En los procedimientos de reparación mitral, DeviceGuide utiliza inteligencia artificial para identificar y seguir determinados dispositivos compatibles. La integración de los dispositivos con los sistemas de imagen también puede facilitar la coordinación del equipo durante las distintas fases de la intervención. En el ámbito coronario, IntraSight Plus reúne imagen intravascular y fisiología coronaria en una misma interfaz para que el especialista pueda consultar información anatómica y funcional durante el procedimiento. Philips presenta también UniGuide 3D Live Guidance, que incorpora datos de angiografía por tomografía computarizada al entorno de la intervención. Aunque responden a necesidades diferentes, estas soluciones comparten un objetivo: integrar información relevante en el flujo de trabajo del laboratorio de hemodinámica y apoyar a los profesionales durante las intervenciones.