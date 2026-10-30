El IPC se mantiene en el 4,9% en octubre y el PIB creció un 0,6% en los meses de verano

Madrid, 30 de octubre de 2026. El Índice de Precios de Consumo (IPC) mantuvo en octubre su crecimiento interanual en el 4,9% y encadenó así tres meses consecutivos con un alza superior al 4%, según los datos avanzados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Por su parte, la economía española creció un 0,6% en el tercer trimestre del año, una décima menos que en el trimestre anterior, apoyada sobre todo en la demanda interna, que aportó cinco décimas al crecimiento, frente a la contribución de una décima del sector exterior. (Fuente: europa press/ebs)