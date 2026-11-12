Irene Montero equipara posición del PSOE y PP en impuestos, justicia o la OTAN

Madrid, 12 de noviembre de 2026. La candidata de Podemos a las elecciones generales del 29 de noviembre, Irene Montero, ha asegurado que el PSOE y el PP "no son lo mismo", pero "votan igual" en cuestiones como los impuestos a las energéticas, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la permanencia de España en la OTAN y la creación de supermercados públicos, por lo que ha defendido el voto a su formación para impulsar medidas que "realmente permitan frenar a la extrema derecha". (Fuente: Podemos)