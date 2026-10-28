Jacinto Muñoz se convierte en alcalde de Algeciras al prosperar la moción contra Landaluce

Algeciras, Cádiz, 28 de octubre de 2026. El candidato del PP, Jacinto Muñoz, se ha convertido este miércoles en alcalde de Algeciras después de que haya prosperado la moción de censura presentada por su partido y Vox contra José Ignacio Landaluce, que no ha asistido a este pleno, y que ya había comunicado oficialmente el pasado domingo su renuncia al cargo. Tampoco han aparecido las dos concejalas del PP que se mantuvieron su apoyo al alcalde --Yessica Rodríguez y Patricia Bueno--, mientras que Vicente Palomares sí ha acudido a la sesión.