Joan Manuel Serrat: "Me siento muy cercano con los ritmos de las canciones"

Joan Manuel Serrat ha asegurado este sábado que se siente "muy cercano con los ritmos de las canciones" del disco de versiones 'Jofre Bardagí interpreta Serrat'. Lo ha dicho durante la presentación del primer volumen del proyecto, que se publicó el 7 de octubre, el en el que el hijo de Josep Maria Bardagí versiona 10 canciones del cantautor, con un segundo volumen con 10 temas más que verá la luz en abril.Serrat ha elogiado el trabajo de Jofre Bardagí: "Estoy muy satisfecho. Ha tomado las canciones, las ha hecho suyas y las ha pasado por su sentimiento y por su talento. Las melodías se entienden perfectamente y armónicamente van siguiendo unos ritmos con los que me siento muy cercano"."Su padre hizo un trabajo distinto: él llevó la expresión a la guitarra y Jofre lleva la canción a un espacio en el que la voz y la interpretación vocal tienen mucha importancia", ha destacado. En relación al concierto de Bardagí que se celebrará el 13 de mayo, Serrat ha ironizado sobre su presencia: "Si me lo pide, sí, claro. ¿Cómo voy a perdérmelo?".