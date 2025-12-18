Andalucía presenta una alta concentración de población en comparación con Europa, según el IECA

Archivo - Personas caminado por calle Larios en Málaga capital. (Foto de archivo). - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía ha publicado este jueves la monografía Distribución Espacial de la Población en Andalucía, que actualiza con datos de 2024 y amplía la información ofrecida, al tiempo que pone de manifiesto que la comunidad andalua presenta una alta concentración de población, especialmente si se compara con cifras similares calculadas por Eurostat para el conjunto europeo, donde estos porcentajes están en torno al 41,4%, considerando celdas de 1km2 frente al 17,7% en el caso de Andalucía.

De las 1.416.159 celdas de 250m x 250m que cubren los más de 87.000 km2 del territorio andaluz, 61.234 celdas cuentan con al menos un habitante, lo que representa el 4,3% del total de celdas de Andalucía. O dicho de otro modo, la superficie habitada ocupa en el territorio algo más de lo que ocupan los tres municipios de mayor extensión de Andalucía: Córdoba, Jerez de la Frontera y Écija.

Las zonas de Segunda Aguada, en Cádiz, y Carretera de Cádiz, en la ciudad de Málaga, vuelven a situarse, un año más, a la cabeza de las celdas con mayor densidad de población de Andalucía, ambas con más de 4.300 habitantes.

Además, el IECA ha publicado también una actualización de la caracterización y distribución del espacio construido en Andalucía, identificando edificios y viviendas, a partir de la reutilización de datos del Catastro inmobiliario con fecha de enero de 2025. Este producto continúa las publicaciones realizadas en años anteriores y ofrece un amplio abanico de información asociada a los elementos construidos, como el número de edificios, superficie construida en estos, uso principal y otros destinos, así como el número de viviendas, superficie, tamaño medio y tipologías constructivas de las viviendas, entre otras cuestiones.

Partiendo del tratamiento de la información ofrecida por el Catastro, en Andalucía se identifican actualmente un total de 2.682.345 edificios, que contienen algo más de 4,6 millones de viviendas. De las viviendas, el 11,0% son viviendas unifamiliares aisladas o pareadas, el 33,1% son viviendas unifamiliares en línea o manzana cerrada y el 55,0% son viviendas plurifamiliares, concentradas estas últimas en los núcleos urbanos principales y en las grandes aglomeraciones metropolitanas y del litoral.

La malla estadística elaborada y publicada por el IECA se conforma a partir de la agregación en celdas de 250 metros de lado de toda la información de los edificios y viviendas presentes en Andalucía y que han sido previamente geolocalizados en un punto de referencia. Se sintetiza de este modo la información y se pueden estudiar los patrones de distribución territorial de los elementos construidos en Andalucía.

De las 1.416.159 celdas de 250 metros de lado que cubren los más de 87.000 km2 del territorio andaluz, 218.574 registran al menos la presencia de un edificio, lo que representa el 15,4% del total de celdas. Por su parte, las viviendas se distribuyen en 142.956 celdas, es decir, en el 10,1% del total de las celdas existentes en Andalucía. Todo ello muestra con claridad las características de la ocupación del espacio construido en Andalucía y muestra cómo la población, desde el punto de vista residencial, se concentra en zonas definidas del territorio, aunque con características diferentes en cada una de estas.

Por otro lado, se aprecia un aumento significativo del número de celdas con respecto a las versiones anteriores publicadas con datos de 2022. Se pasa de 216.154 a 218.574 celdas en la capa de edificios y de 141.694 a 142.956 en la de viviendas, lo que supone incrementos del 1,1% y del 0,9% respectivamente. Esto se debe a la mejora en los procedimientos empleados para la geocodificación de los elementos construidos, así como en una mayor precisión en las fuentes de datos consultadas, fundamentalmente en zonas rurales poco pobladas y zonas periféricas de los grandes núcleos urbanos. Todo esto sin tener en cuenta el lógico crecimiento urbano que se produce a lo largo de los años, que hace aumentar también el espacio con presencia de elementos construidos.

En esta línea, la densidad de edificios por celda presenta un alto rango de variación, registrándose un número elevado de celdas con baja densidad de edificios, el 45,8% cuenta con un solo edificio, frente a otras con muy alta densidad que alcanzan en algunos casos los 500 edificios por celda. Estas se corresponden en gran medida con zonas de fuerte densidad de viviendas unifamiliares en poblamientos de estructura tradicional muy abigarrada en los núcleos urbanos de Casares, Ubrique, Torrox, Cómpeta, Sevilla, Barbate o Algeciras, entre otros.

Esta alta densidad en el número de edificios no va acompañada por una alta superficie construida, ya que ésta se presenta en celdas con otro tipo de edificaciones, generalmente con usos de carácter industrial, portuario o militar en municipios como Sevilla, Rota, Arahal, Puerto Real o Los Barrios.

Además de la información sobre número de edificios y su uso principal, cada celda ofrece indicadores sobre categoría constructiva de los edificios, año de antigüedad de construcción o reforma y sobre la altura de los edificios.