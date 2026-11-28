Madrid, 28 de noviembre de 2026. Tras 15 días de campaña y a un día de las elecciones generales, los candidatos a la presidencia del Gobierno están viviendo una jornada de reflexión alejados de la rutina diaria, disfrutando de sus aficiones y rodeados de su familia. Este domingo, un total de 38,61 millones de españoles están llamados a las urnas en las que serán las decimoséptimas elecciones generales que se celebran en España en la reciente etapa democrática. (Fuente: Europa Press/PSOE/PP/Vox/Frente Amplio/Podemos)