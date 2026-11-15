José y Luisfer impulsan 'Casa VIVA' para "ser arquitectos de sus propias vidas"

Alcúescar (Cáceres), 15 de noviembre de 2026. José López y Luisfer Sánchez, una pareja con parálisis cerebral residente en Alcuéscar (Cáceres), han impulsado el proyecto 'Casa VIVA' para que las personas con discapacidad puedan "ser arquitectos de sus propias vidas" mediante viviendas modulares, domotizadas y con asistencia personal. Ambos emprendedores buscan actualmente "clientes e inversores" para levantar esta alternativa al modelo residencial tradicional en Extremadura. Según ha explicado José López, este sistema permitiría a los usuarios terminar sus estudios, acceder a un empleo con apoyo y "estar con la familia por amor, no por obligación". Por su parte, Luisfer Sánchez ha detallado que la iniciativa busca que "cada uno tenga su hogar para tomar sus decisiones" mediante "casas prefabricadas, adaptadas" que acaben con las rutinas impuestas por terceros.