Valencia, 20 de noviembre de 2026. José María Buahoiri, un hombre de 63 años, con discapacidad y en situación de vulnerabilidad, ha abandonado finalmente la vivienda de la que iba a ser desahuciado este viernes, después de que el Ayuntamiento de València le haya facilitado alojamiento en una casa compartida. Después de alrededor de una hora de negociación con la comisión judicial y los servicios sociales de València, José María ha accedido a abandonar su casa, de forma temporal, a la espera de un recurso a más largo plazo. José Luis González, portavoz de la PAH en València, ha manifestado el "rotundo desacuerdo" con la decisión judicial de desahuciar a Jose María Buahoiri, quien había pedido que se le aplicara la moratoria hipotecaria sin recibir respuesta. El desahucio se iba a ejecutar este lunes, pero quedó aplazado hasta este viernes después de que la representación de José María presentara informes médicos por su reciente intervención quirúrgica. El uso y difusión de los brutos remitidos conllevará obligatoriamente el pixelado de las caras de los agentes de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como los menores. Igualmente se deberá pixelar a los testigos en juicios y a los acusados no condenados por sentencia firme que no sean personas públicas, según la normativa estatal. Europa Press no se hace responsable de un uso distinto al aquí indicado. Asimismo, en caso de que los vídeos o algún fragmento de estos sean publicados en canales de Youtube u otras plataformas similares, Europa Press no se hace responsable de las medidas o reclamaciones que terceros pudieran llevar a cabo en función de los derechos de autor o propiedad intelectual de las imágenes.