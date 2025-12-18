Juanma Moreno inaugura la ITV de Lepe, que beneficiará a 63.000 vehículos de Huelva

Andalucía incorpora una nueva ITV a su red autonómica de puntos para la inspección de vehículos. Se trata de la estación de Lepe (Huelva), que entra en servicio tras una inversión de dos millones de euros por parte del Gobierno andaluz, convirtiéndose así en la estación número 71 de toda la comunidad y la séptima de la provincia de Huelva. Será, eso sí, la primera ITV fija con la que contará la costa occidental onubense, ya que hasta ahora toda la geografía comprendida entre el río Odiel y Portugal no disponía de ningún punto de inspección de referencia.