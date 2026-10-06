Junqueras ve el derecho a decidir como "el siguiente paso" tras el aval del TC a la amnistía

Barcelona, 6 de octubre de 2026. El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha situado el derecho a decidir de Catalunya como "el siguiente paso" después de que el Tribunal Constitucional (TC) haya avalado este martes la aplicación de la Ley de Amnistía. En una declaración en la sede de ERC, ha sostenido que se ha comenzado a cerrar una etapa, aunque no darán nada por acabado hasta que todos los afectados hayan recuperado plenamente sus derechos: "Hoy estamos mucho más cerca del fin de esta represión y mucho más cerca de la libertad".