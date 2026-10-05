La Junta dota a los Agentes Medioambientales de 12 drones para vigilar el patrimonio natural

Sevilla, 5 de octubre de 2026. La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Fina Martínez, ha presentado este lunes 12 nuevos drones destinados a los Agentes Medioambientales durante una reunión con los responsables de la coordinación del Cuerpo. Esta dotación, que ha supuesto una inversión de 17.500 euros, eleva a 41 el número de aeronaves disponibles para apoyar las tareas de vigilancia, inspección y conservación del patrimonio natural, así como la prevención y la investigación de incendios forestales.