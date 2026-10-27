La Junta estudiará el acuerdo sobre PAC, reflejando el sentir del campo andaluz

Antequera (Málaga), 27 de octubre de 2026. El vicepresidente primero del Gobierno andaluz y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha asegurado este martes que hay que conocer "la letra pequeña" del acuerdo parcial sobre la futura Política Agraria Común (PAC), pero ha indicado que "la postura de la Junta Andalucía que yo ya anuncio será el fiel reflejo del sentir del campo. Ni más ni menos". "Vamos a seguir defendiendo una PAC fuerte, robusta y con un único fondo", ha dicho.